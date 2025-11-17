Lola Cortés regresó a La Granja VIP y habló sobre su salud: “Me cuidaron muchísimo”

Después de unos días lejos de La Granja VIP, Lola Cortés volvió a pisar el set para asistir como invitada especial a la Gala Dominical. Su aparición fue muy esperada por los granjeros y el público, quienes estuvieron atentos a cada detalle tras su sorpresiva renuncia por motivos de salud.

¿Cómo reapareció Lola Cortés en La Granja VIP?

El regreso de Lola fue emotivo y dejó claro que, aunque su salida fue difícil, se mantiene en contacto con el proyecto, a pesar de que dijo no haber visto absolutamente nada de La Granja VIP durante esta primera semana después de su salida. Su nueva imagen con cabello largo y fleco marcó un contraste con la imagen con la que había entrado al reality. Durante la gala, se mostró nerviosa y su respiración agitada fue evidente , aunque poco a poco pudo controlarse gracias al apoyo de quienes la acompañaban en el set.

Jawy, quien se encontraba a su lado, fue un soporte emocional importante, ya que Lola sostenía su mano cada vez que lo necesitaba. En un ambiente de respeto y contención, la actriz compartió brevemente cómo se ha sentido tras su salida del programa.

Además, Linet Puente en lugar de preguntarle algo, pidió permiso de darle un abrazo. Lola, sorprendida, accedió y el abrazo le dio un poco de paz para poder hablar de su experiencia.

¿Qué dijo Lola Cortés sobre su salud?

Adal Ramones fue quien abrió la conversación al preguntarle cómo se encontraba. Con una sonrisa, Lola aseguró que se siente mejor y agradeció profundamente los cuidados que recibió tanto dentro como fuera de La Granja VIP. Mencionó que sus compañeros se convirtieron en verdaderos amigos y que ese cariño sabe que se mantendrá incluso ahora que ya no está en competencia.

Su mensaje, aunque breve, fue claro, se sigue recuperando y valora profundamente todo lo vivido en La Granja VIP. Aunque no ha hecho una evaluación profunda de su experiencia, en oración agradeció que cumplió el sueño de tener una granja y ser ella quien cuidara de todos los animalitos.

