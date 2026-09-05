Rafa Mercadante ARREMETE contra Gustavo Adolfo Infante a un día del estreno de La Granja VIP: “Comes de nosotros”

Rafael Mercadante se prepara para su ingreso a La Granja VIP Segunda Temporada. A falta de un día para que el reality abra sus puertas, distintas versiones comenzaron a circular por redes sociales intentando desestabilizar el proyecto. Gustavo Adolfo Infante fue uno de ellos, quien había puesto en duda la participación de ciertos granjeros que ya habían sido confirmados por TV Azteca.

El periodista había publicado en sus redes sociales que habría cambios en el elenco de La Granja VIP Segunda Temporada, donde por ejemplo, Rafa Mercadante iba a ser una de las bajas de última hora. Claramente, esto no es real y fue el propio actor quien decidió contestar a Gustavo Adolfo Infante mediante un video que posteó recientemente en sus plataformas.

Rafa Mercadante le contesta a Gustavo Adolfo Infante

En el archivo audiovisual, el cantante comienza ironizando sobre la afirmación de Gustavo Adolfo Infante de que no participará en La Granja VIP Segunda Temporada. Luego, prosigue a mostrar un fragmento donde el periodista asegura que cambiarán al elenco para convertir el reality en un programa familiar.

Rafa Mercadante le contesta a Gustavo Adolfo Infante|Crédito: @rafamercadante / IG

Infante menciona a Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kunno, Rafael Mercadante, Fernando Lozada y María Karunna. Afirma que, con ese reparto, habrá peleas, insultos, mentadas de madre, mentiras, gandalleces, traiciones, improperios y albures.

En este contexto, Mercadante acusó a Infante de utilizar esas declaraciones para generar expectativa y viralizar su video. Rafa recalcó que los participantes han encabezado programas exitosos, grabado canciones, actuado en telenovelas y realizado producciones familiares.

Finalmente, le pregunta: “¿Tú que has hecho? Ah sí, hablar de nosotros para poder comer”. Luego prosiguió: “Estamos en la granja y de aquí les vamos a dar de comer a los animalitos. Y también a tí te tiramos un poquito de maíz para que también sigas comiendo hablando de nosotros”.

Los participantes confirmados de La Granja VIP Segunda Temporada

Hasta el momento, TV Azteca confirmó a 14 de las 20 celebridades que formarán parte de La Granja VIP Segunda Temporada. Los seis nombres restantes serán revelados durante la gala de estreno del domingo 6 de septiembre. La lista oficial está integrada por:



Carlos Trejo, investigador paranormal conocido como “El Cazafantasmas”.

Ivonne Montero, actriz y cantante.

Kenny Avilés, vocalista de Kenny y los Eléctricos.

Kevyn Contreras “El Bicolor”, comediante y creador de contenido.

Kunno, influencer y creador de contenido.

Rafael Mercadante, actor, cantante y conductor.

Fernando Lozada, personalidad de televisión e influencer fitness.

María Karunna, cantante y exintegrante de Caló.

Niurka Marcos, actriz, cantante y bailarina.

Mónica Escobedo, comediante y actriz.

Daniela Alexis “La Bebeshita”, conductora e influencer.

Abigail Pak “La Coreañera”, cantante y multiinstrumentista.

Natalia Alcocer, conductora, actriz e influencer.

Manelyk González, empresaria y estrella de realities.

De esta manera, Rafael Mercadante continúa oficialmente dentro del elenco anunciado por la producción. La lista completa quedará conformada durante el estreno, cuando se conozca la identidad de los últimos seis granjeros.