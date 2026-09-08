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“Se vuelven locos": Rafa y Pascal confiesan cómo ha sido participar en un reality como La Granja VIP Segunda Temporada

Ambos saben lo que es lidiar con la fama y las diferentes reacciones del público.

Rafa y Pascal se confesaron con los granjeros cómo ha sido vivir la fama tras participar en realities de la magnitud de La Granja VIP Segunda Temporada. Ambos reconocieron que la euforia de algunas fans puede llegar a niveles peligrosos. También se han sorprendido al ser reconocidos en lugares inesperados, como Machu Picchu. Pascal incluso recordó que una ex suya en Alemania notó cómo ya lo identificaban.

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