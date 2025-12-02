inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP
La Granja VIP | Así reaccionaron los granjeros a la nueva capatacía de Alberto del Río “El Patrón”

La elección de El Patrón como nuevo capataz desató reacciones de todo tipo en La Granja.

