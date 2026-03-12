Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Intensa batalla por la Villa 360 desata máxima tensión entre Rojos y Azules
Rojos y Azules vuelven a medirse en una intensa batalla por el control de la Villa 360.
Tras varios momentos memorables, Rojos y Azules volvieron a enfrentarse en Exatlón México en una intensa batalla por La Villa 360. Antonio Rosique recordó que el descanso es clave para rendir al máximo, por lo que los atletas saben que ganar esta ventaja puede marcar una diferencia importante.