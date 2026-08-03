¡Cada vez más cerca! ¿Qué significa el nuevo vestigio de La Granja VIP?

¿Sientes eso en el aire? Exacto, La Granja VIP se acerca cada día más. Tan es así que ya se han revelado los primeros vestigios y, si no sabes de qué te hablamos, no te olvides de seguir las redes sociales de La Granja VIP para conocer estos y muchos detalles más. Cómo queremos que te prepares, aquí te diremos qué es lo que se sabe sobre el nuevo y primer vestigio que apareció en la Granja VIP.

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¿Cuál fue el primer vestigio revelado?

En redes sociales ha aparecido el primer vestigio, una herradura hecha con luz neón. Por el momento se desconoce qué es lo que puede significar esta figura. Sin embargo, algo es seguro: cada vez estamos más cerca.

¿Qué son los vestigios de La Granja VIP?

Aquí es donde se pone interesante, pues si quieres conocer el significado de los vestigios y las sorpresas que traen consigo dentro de La Granja VIP, debes prestar mucha atención a las redes sociales del programa y al sitio oficial, al cual puedes acceder dando clic aquí para enterarte de todas las novedades antes que nadie.

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¿Quién fue el primer ganador de La Granja VIP?

La temporada pasada, Alfredo Adame se coronó como el primer ganador en la historia de La Granja VIP en México. En total se llevó dos millones de pesos el pasado 21 de diciembre de 2025. Por otro lado, el segundo lugar se lo quedó Eleazar Gómez.