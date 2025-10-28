¡ÚLTIMO MOMENTO! Lis Vega se convierte en NOMINADA en La Granja VIP por el legado de Sandra Itzel

Sandra Itzel resultó ser la persona MENOS VOTADA de La Granja VIP esta semana, recordemos que Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Sandra Itzel estuvieron en el podio de los nominados después de La Asamblea y La Salvación.

Al haber sido eliminada Sandra Itzel tiene el poder de dejar su legado, ¿en qué consiste esto? Dejar en posición de nominación a CUALQUIER granjero o granjera a su gusto, ya sea por estrategia, venganza, por querer ayudar a alguien más o el motivo que sea. “Quisiste apagar mi brillo, hoy te digo Lis que Dios cree en mí, y que el público cree en mí, hablaste desde esas heridas que te reflejaban. De hecho si no hubiera sido porque el Patrón te salva otra historia estaríamos contando”, fueron sus palabras desde el foro de La Granja VIP junto a Adal Ramones.

En esta ocasión Sandra Itzel decidió dejar como legado a Lis Vega en la posición de nominación. Sin embargo Lis Vega aún tiene la opción de salvarse de su posición el jueves durante La Salvación, un juego en donde TODOS los que quedan nominados después de La Asamblea se enfrentan cara a cara para estar una semana más en La Granja VIP y además ganan el poder de La Traición, tal como sucedió con el Patrón el jueves pasado.

La semana pasada al salir Carolina Ross dejó en nominación a Eleazar Gómez, casi como una vendetta después de que ella había sido traicionada por el actor cuando él ganó La Salvación y por lo tanto el poder de La Traición.

¿Cuándo se abren las votaciones para la tercera semana de La Granja VIP?

Recuerda que cada miércoles después de que se vive el tenso momento de La Asamblea se abren las votaciones para que vayas a salvar a tu granjero o granjera favorita. De igual forma estos votos se cierran el domingo durante La Gala en cuanto nuestro querido conductor Adal Ramones cante este corte.

