¡Pasa lo inesperado! Llegan los viernes de DOBLE TRAICIÓN a La Granja VIP

Las sorpresas siguen llegando a La Granja VIP y todo parece indicar que la alianza más numerosa al interior del reality show será la más perjudicada de ahora en adelante, pues Adal Ramones anunció esta noche que los viernes se convertirán en ceremonias de doble traición.

La doble traición llegó para quedarse

Durante la ceremonia de traición de esta noche, Adal Ramones abrió el programa anunciando que, de ahora en adelante, los viernes se convertirán en ceremonias de doble traición, aspecto que sorprendió, para bien y para mal, a todas las celebridades de La Granja VIP.

El conductor adelantó que el traicionado, a partir de esta quinta semana, traicionará a otro de sus compañeros, a excepción del Capataz y el granjero que se haya salvado previamente, por lo que al final de la ceremonia quedarán cuatro nominados.

Además, Ramones les adelantó a todas las celebridades que pueden esperar más giros en esta nueva etapa de La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

El siguiente domingo tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al quinto eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas.

