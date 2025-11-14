Continúa la guerra entre Manola y Kim Shantal durante el desafío de salvación

Uno de los aspectos más destacados de la ceremonia del desafío de salvación fue la secuela del conflicto entre Manola Díez y Kim Shantal luego de la dinámica que tuvo lugar esta mañana en La Granja VIP.

Antes de que Adal Ramones invitara a los nominados de esta semana a que se alistaran para disputar el reto, el conductor le preguntó a las granjeras cómo se sentían en ese momento tras la tensa situación.

Adal empezó con Manola, la cual afirmó sentirse tranquila; sin embargo, aprovechó la pregunta para reiterar que se sintió ofendida debido a no le gusta que le recalquen que es "pobre" y que se burlen de ella a sus espaldas.

Cuando el conductor le dio el turno a Kim, la influencer coincidió en sentirse tranquila y señaló que "la incongruencia está a todo lo que da". Añadió que ha sido la persona que más ha defendido a Manola, así como la que más la ha cuidado y que más ha visto por ella, y reiteró que nunca le había faltado el respeto hasta ese momento, pero que se considera una persona que no se deja ni se puede quedar callada.

Además, rechazó haberla llamado "pobre" y dijo que jamás le faltaría el respeto a alguien por "tener menos o más".

Cabe señalar que cuando Manola intervino, Kim la calló tajantemente y continuó con su respuesta.

Cuando Adal Ramones retomó la palabra, le preguntó a La Bea por su sentir sobre el conflicto de sus compañeras, la cual también se dijo tranquila y señaló que no buscaba comprar conflictos ajenos.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana se realizará la ceremonia de traición que le permitirá a Sergio Mayer Mori reemplazar a Eleazar Gómez, Lis Vega o Manola Díez con un granjero en el cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.