¿Qué Granjero se va al duelo de nominación hoy 8 de septiembre en La Granja VIP? Esta es la decisión del público
El público tiene el poder y votó para elegir al Granjero o al Peón que tendrá que enfrentarse esta noche al Duelo de Nominación en La Granja VIP.
Los martes son día de Duelo de Nominación en La Granja VIP y en esta ocasión el público tuvo la responsabilidad de elegir a uno de los participantes que se enfrentarán a esta prueba. Recordemos que dos Granjeros o Peones se enfrentarán en este Duelo y quien pierda estará en riesgo de eliminación junto a María Karunna.
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¿Qué Granjero fue elegido por el público para el Duelo?
Hoy sabremos quién fue el Granjero elegido por el público para ser enviado de manera directa al Duelo de Nominación de La Granja VIP Segunda Temporada. La votación estuvo abierta desde ayer en la noche durante La Gala, cuando Adal Ramones anunció que se abrían de manera oficial.
¿Contra quién se enfrentará en el Duelo de Nominación?
Si te quieres enterar contra quiénes se enfrentarán esta noche, no te puedes perder La Gala de La Granja VIP este martes a las 8:30 p.m.
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¿Quién es la primera nominada de La Granja VIP 2?
La primera nominada de esta segunda temporada fue María Karunna. Quien quedó en esta posición luego de una dinámica conocida como la cadena de nominación realizada durante el estreno de La Granja VIP el pasado domingo 6 de septiembre.
¿Cuándo y dónde ver el Duelo de Nominación?
Esta noche deberás prestar atención a La Gala de La Granja VIP a las 8:30 p.m. a través de la señal de Azteca UNO. El Granjero o Granjera que resulte ser la más votada deberá superar el Duelo y evitar convertirse en el segundo nominado de La Granja VIP Segunda Temporada.