A pesar de sus diferencias, Julio Camejo y Azalia Ojeda “La Negra” llegaron juntos a La Granja VIP
Antes de finalizar la noche, se reveló que Julio Camejo y Azalia Ojeda “La Negra” serían parte de La Granja VIP Segunda Temporada. ¿Llegan como amigos o rivales?
Unos minutos antes de terminar el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, Julio Camejo y Azalia Ojeda “La Negra” fueron anunciados como participantes para el reality. Ellos tuvieron varios roces en Survivor México, ¿los habrán superado?