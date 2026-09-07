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A pesar de sus diferencias, Julio Camejo y Azalia Ojeda “La Negra” llegaron juntos a La Granja VIP

Antes de finalizar la noche, se reveló que Julio Camejo y Azalia Ojeda “La Negra” serían parte de La Granja VIP Segunda Temporada. ¿Llegan como amigos o rivales?

Unos minutos antes de terminar el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, Julio Camejo y Azalia Ojeda “La Negra” fueron anunciados como participantes para el reality. Ellos tuvieron varios roces en Survivor México, ¿los habrán superado?

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