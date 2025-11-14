Sergio Mayer Mori ya tiene en la mira a quién quiere fuera de La Granja VIP y revela su nueva estrategia

Ahora que se acerca el momento de conocer al quinto eliminado de La Granja VIP, los participantes siguen trazando sus alianzas. Y uno de los más interesados en que todo salga bien es Sergio Mayer Mori, que sabe que debe ser muy inteligente con su traición este 14 de noviembre, incluso a pesar de que ganó el juego de salvación,

Es por esto que gestó un ambicioso plan que, de consumarse, podría darle la satisfacción de ver a Eleazar Gómez fuera de la competencia. Esta estrategia consiste simplemente en convencer al resto de los granjeros de pedir votos por Manola Díez, con el fin de fortalecerla en la placa y así reducir las posibilidades de que regrese victorioso otra vez.

¿A quién traicionó Sergio Mayer Mori en La Granja VIP este 14 de noviembre?

Si bien la traición en La Granja VIP es hasta la noche, Sergio Mayer Mori analizó minuciosamente quién es la persona a la que podría traicionar para ponerlo en la cuerda floja. De acuerdo con lo que le contó a Kike Mayagoitia y Kim Shantal, Alfredo Adame sería el granjero elegido y, en este caso, también pedirían apoyo del público para debilitar a Eleazar Gómez.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP para la quinta eliminación?

Luego de la asamblea del 12 de noviembre, en la que Fabiola Campomanes se salvó gracias al huevo dorado y ahora que Sergio Mayer Mori ganó la salvación, las piezas volvieron a moverse. La tabla de nominados en La Granja VIP con los granjeros en riesgo de salir el domingo 16 de noviembre, quedó de la siguiente manera:



Eleazar Gómez (nominación directa por el legado de Jawy).

Lis Vega (por perder el juego de nominación).

Manola Díez (por votos en La Granja VIP).

Cabe recordar que todavía falta saber a quién salvará Sergio Mayer Mori y quién será el granjero traicionado este viernes 14 de noviembre. No te pierdas de ningún detalle a través de la señal de Azteca UNO y en las redes sociales de La Granja VIP.