La Granja VIP Segunda Temporada: Ver EN VIVO y ONLINE la transmisión del primer Miércoles de Asamblea HOY 9 miércoles de septiembre del reality de Azteca UNO; descubre los nominados por internet, gratis y en directo
La Granja VIP Segunda Temporada vivirá su primer miércoles de asamblea, en donde descubriremos a los cuatro primeros nominados de esta edición, ¿quién se unirá a María Karuna y Kevyn Contreras ‘Bicolor’?
La Granja VIP Segunda Temporada estará viviendo hoy 09 de septiembre su primer Miércoles de Asamblea, en donde cada uno de los granjeros tendrán que nominar cara a cara a quien crean que debe abandonar el próximo domingo La Granja VIP. Los bandos parecen estar armados, pero todo puede pasar durante la primera confrontación que vivirán los granjeros y peones.
¿A qué hora empieza y dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada?
A partir de las 8:30 p.m. puedes disfrutar totalmente en vivo la transmisión del Miércoles de Asamblea de La Granja VIP Segunda Temporada. Recuerda que puedes verla a través de Azteca UNO, y también en streaming dando click aquí o yendo directamente a Disney+.