“Te quiero, te extraño": Pimpinela Escarlata se emociona recordando a su madre en La Granja VIP Segunda Temporada
El participante de La Granja VIP Segunda Temporada recordó a su madre fallecida mientras lavaba los platos y emocionó a los televidentes
Pimpinela Escarlata tuvo un momento íntimo mientras lavaba los platos de La Granja VIP Segunda Temporada. Hablando solo ante la cámara, recordó a su madre fallecida y compartió sus sensaciones, donde cree que ella está orgullosa desde el cielo. Además, le pidió a sus fans que no paren de apoyarlo durante el reality.