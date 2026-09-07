“Tenía un tumor inoperable”: Carlos Trejo revela cómo terminó haciéndose cargo solo de sus hijos

Durante su estancia en La Granja VIP 2, Carlos Trejo compartió un episodio personal relacionado con la mamá de sus hijos y recordó el momento en que ella enfrentó un tumor que, según sus propias palabras, era inoperable. En aquella etapa, Trejo relató que tuvo que quedarse solo al cuidado de sus hijos, pues Monse tenía apenas 6 años y Charly 9. El participante recordó lo complicado que fue enfrentar aquella situación mientras tenía que hacerse cargo de los pequeños y continuar con su vida. La confesión permitió conocer un lado más personal de Carlos Trejo, quien pocas veces habla públicamente sobre las experiencias familiares que marcaron su vida.