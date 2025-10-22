ÚLTIMA HORA: Exhiben a Jawy por INSULTAR gravemente al Tío Pepe, El Mayoral

Este martes de El Duelo en La Granja VIP fue ensombrecido por una falta muy grave: Jawy Méndez insultó al Tío Pepe, El Mayoral. Durante el Programa En Vivo, Adal Ramones le hizo una llamada de atención al peón, apenas minutos después de haberle comunicado su castigo por romper las reglas del reality.

En el comedor, Jawy se refirió al Tío Pepe como “pend$%o”. Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori celebraron el comentario con carcajadas.

Así fue como Jawy insultó al Tío Pepe

Recientemente, los granjeros fueron sorprendidos con que algunas de las indicaciones que reciben en su día a día serán difundidas en voz del Tío Pepe. Mientras comentaban esto, se planteó la idea de que Carolina Ross dejara grabaciones de ella, tras ser eliminada de La Granja VIP.

Jawy estuvo de acuerdo con la propuesta y dijo: “le hubieran dicho que dejara algo grabado, no al pen$%&o Tío Pepe”. Ante su comentario, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori respondieron con carcajadas. Kim Shantal soltó una pequeña risa, mientras Kike Mayagoitia no reaccionó.

Adal Ramones le llamó la atención a Jawy por ofender al Tío Pepe

Durante el Programa En Vivo, Adal Ramones se conectó con los granjeros para hacer una seria llamada de atención a Jawy. Esto ocurrió minutos después de que el peón fue sancionado por romper las reglas, pero Adal dejó claro que para la producción “esto es mucho más serio”.

Con completa seriedad, Adal presentó el video y recalcó que el Tío Pepe “es la máxima autoridad y es un señor admirable”, que no ha tenido más que consejos y paciencia para los granjeros. “Quiero pensar que respetas a los mayores en tu familia”, dijo el conductor.

Ante el material en video, Jawy respondió que el mayor sentimiento lo tiene con El Mayoral y repitió en varias ocasiones que “no va a pasar nunca más”. “Me gusta respetar a la gente, lo hice más como un juego”, agregó.

Adal Ramones dio a conocer que no se sabe si el Tío Pepe volverá a La Granja VIP, pues vio el material y “está sumamente sentido”. También invitó a quienes se rieron del comentario de Jawy que expresaran algo.

Solamente Eleazar se disculpó por haberse reído del insulto a El Mayoral, y denominó la situación como “una broma de muy mal gusto”.

¿Cuál fue el castigo para Jawy?

Por insultar al Tío Pepe, Jawy recibió una llamada de atención. Sin embargo, previamente había sido castigado por romper las reglas que implica ser peón en La Granja VIP. Aquí puedes leer en qué consiste su sanción.

