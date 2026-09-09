Todo está listo para LA ASAMBLEA y hay una nueva dinámica para el público de La Granja VIP
Es miércoles y toca La Asamblea. Los Granjeros se verán cara a cara para decirse de todo un poco, pero eso no es todo, Adal Ramones invitó al público a participar.
Los días miércoles toca disfrutar de La Asamblea, donde veremos a los Granjeros enfrentarse cara a cara. Todos ellos tendrán la oportunidad de decir lo que no les gusta. Además, Adal Ramones acaba de hacer que el público forme parte de esto, pues podrán votar por “El más gallito”, es decir, el Granjero que haya tenido más actitud en el cara a cara. ¡Dale play y entérate de todo!