Julio Camejo tuvo que elegir al segundo nominado luego de un EMPATE
En esta ocasión, durante La Asamblea de La Granja VIP, dos granjeros empataron en el número de votos. Así que fue el turno del Capataz de dar el voto definitivo.
Ser Capataz puede brindarte bastante tranquilidad y muchos beneficios. Sin embargo, en momentos complicados como un empate en la Asamblea, se vuelve el responsable de tomar una decisión definitiva. En esta ocasión, Julio Camejo tuvo que elegir al segundo Granjero nominado de la noche.