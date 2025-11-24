ÚLTIMA HORA: Ya tenemos ELIMINADO de La Granja VIP este 23 de noviembre. Descubre aquí quién salió

La sexta semana de La Granja VIP nos trajo una de las placas de nominados más impredecibles, y las redes sociales se exaltaron en más de una ocasión mientras cada fandom defendía a su favorito. La lista estaba compuesta por Kim Shantal, Alfredo Adame, César Doroteo, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia. Al final, fue Kike quien tuvo que dejar la competencia.

El primer salvado por el público fue Alfredo Adame. En segundo lugar, César Doroteo tuvo la oportunidad de regresar a La Granja VIP por una semana más. Al ser los dos primeros, significa que ellos dos fueron los más votados por la gente.

Antes de que se diera a conocer la decisión final del público, cada uno de los tres nominados que quedaban eligió una opción de La Tentación: una publicación viral donde se les menciona, o una escena de algo ocurrido dentro del reality show y les involucra aunque no estuvieron en ese momento.

Kim Shantal escogió un post viral. Le tocó leer una publicación de X donde un usuario afirmaba que ella y otros granjeros, como César Doroteo, están siendo "usados" por Sergio Mayer Mori como parte de su propia estrategia, y que apenas comenzaban a darse cuenta de eso.

Eleazar Gómez escogió el video de la escena dentro de La Granja VIP. Era una plática entre Kike, El Patrón y Sergio, hablando mal de él y quejándose de su actitud.

Kike Mayagoitia también escogió la escena ocurrida dentro del reality. Se trató de un momento en que, silenciosamente, Sergio le aconseja a Lis Vega nominarlo a él mediante el beneficio del Huevo Dorado; recordemos que, al finalizar La Asamblea del 19 de noviembre, el Huevo Dorado indicaba que Lis podía nominar directamente a un granjero y ella seleccionó a Kike.

Finalmente, cuando todavía estaban ellos tres a la expectativa, Adal Ramones anunció que Kike debía abandonar el reality show y que tanto Kim Shantal como Eleazar Gómez podían volver a la competencia.