ÚLTIMA HORA: Liberan la señal para ver el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada; paso a paso y cómo ver

La Granja VIP Segunda Temporada ya arrancó con todo y si no quieres perderte ni un segundo de todo lo que hacen los Granjeros sigue la transmisión 24/7 totalmente en vivo para poder verlos desde que canta el gallo, hasta el anochecer, lo mejor de todo, es que puedes seguirlos paso a paso desde tu televisión, tablet, celular o cualquier dispositivo a la hora que sea.

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¿Cómo ver la transmisión 24/7 de La Granja VIP GRATIS?

Si estás conectado desde tu celular, computadora o tablet, te invitamos a ver el 24/7 desde la App de TV Azteca, puedes instalar la aplicación en tu dispositivo, registrarte y automáticamente podrás disfrutar del acceso total de La Granja VIP Segunda Temporada.

Si quieres verlo desde nuestro sitio web, puedes entrar a la transmisión en vivo dando click en este enlace, además podrás disfrutar de contenido exclusivo, entrevistas y de las galas totalmente GRATIS.

Transmisión 24/7 de La Granja VIP en Disney Plus

Otra forma muy fácil de ver el 24/7 es suscribiéndote en Disney +, escribe en el buscador: "La Granja VIP" y podrás ver todos los rincones de La Granja VIP, desde el interior, hasta el exterior, para seguirle el paso a los granjeros:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

Mono Osuna

Azalia 'La Negra'

Julio Camejo

Pascal Nadaud

Pimpinela Escarlata

Pimpinela Escarlata llegó a La Granja VIP y lo hizo luchando y rompiendo cosas

¿Qué pasará día a día en La Granja VIP Segunda Temporada?

¡No debes perderte ni un día de La Granja VIP Segunda Temporada! Además de grandes polémicas, alianzas y enemistades, podrás ver a los Granjeros trabajar muy duro desde la primera hora y competir por salvaciones y el puesto del Capataz. Esto es lo que podrás ver durante toda la semana: