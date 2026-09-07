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En Vivo

ÚLTIMA HORA: Liberan la señal para ver el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada; paso a paso y cómo ver

¡No te pierdas ni un momento de La Granja VIP Segunda Temporada! Así puedes ver la señal 24/7 del reality.

cómo ver el en vivo de la granja vip segunda temporada

Escrito por: Vanesa Olmos

La Granja VIP Segunda Temporada ya arrancó con todo y si no quieres perderte ni un segundo de todo lo que hacen los Granjeros sigue la transmisión 24/7 totalmente en vivo para poder verlos desde que canta el gallo, hasta el anochecer, lo mejor de todo, es que puedes seguirlos paso a paso desde tu televisión, tablet, celular o cualquier dispositivo a la hora que sea.

Te puede interesar: Cómo VOTAR Paso a Paso en La Granja VIP Segunda Temporada este 6 de septiembre de 2026

¿Cómo ver la transmisión 24/7 de La Granja VIP GRATIS?

Si estás conectado desde tu celular, computadora o tablet, te invitamos a ver el 24/7 desde la App de TV Azteca, puedes instalar la aplicación en tu dispositivo, registrarte y automáticamente podrás disfrutar del acceso total de La Granja VIP Segunda Temporada.

Si quieres verlo desde nuestro sitio web, puedes entrar a la transmisión en vivo dando click en este enlace, además podrás disfrutar de contenido exclusivo, entrevistas y de las galas totalmente GRATIS.

Transmisión 24/7 de La Granja VIP en Disney Plus

Otra forma muy fácil de ver el 24/7 es suscribiéndote en Disney +, escribe en el buscador: "La Granja VIP" y podrás ver todos los rincones de La Granja VIP, desde el interior, hasta el exterior, para seguirle el paso a los granjeros:

  • Carlos Trejo
  • Ivonne Montero
  • Kenny Avilés
  • Kevyn Contreras “Bicolor”
  • Kunno
  • Rafa Mercadante
  • Fernando Lozada
  • María Karunna
  • Niurka Marcos
  • Mónica Escobedo
  • Daniela Alexis “Bebeshita”
  • Abigail Pak “La Coreañera”
  • Natalia Alcocer
  • Manelyk González
  • Mono Osuna
  • Azalia 'La Negra'
  • Julio Camejo
  • Pascal Nadaud
  • Pimpinela Escarlata

Pimpinela Escarlata llegó a La Granja VIP y lo hizo luchando y rompiendo cosas

¿Qué pasará día a día en La Granja VIP Segunda Temporada?

¡No debes perderte ni un día de La Granja VIP Segunda Temporada! Además de grandes polémicas, alianzas y enemistades, podrás ver a los Granjeros trabajar muy duro desde la primera hora y competir por salvaciones y el puesto del Capataz. Esto es lo que podrás ver durante toda la semana:

  • Domingos: La gala
  • Lunes: Competencia del Capataz
  • Martes: Nominación
  • Miércoles: Asamblea
  • Jueves: Salvación
  • Viernes: Traición
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