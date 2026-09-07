ÚLTIMA HORA: Liberan la señal para ver el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada; paso a paso y cómo ver
¡No te pierdas ni un momento de La Granja VIP Segunda Temporada! Así puedes ver la señal 24/7 del reality.
La Granja VIP Segunda Temporada ya arrancó con todo y si no quieres perderte ni un segundo de todo lo que hacen los Granjeros sigue la transmisión 24/7 totalmente en vivo para poder verlos desde que canta el gallo, hasta el anochecer, lo mejor de todo, es que puedes seguirlos paso a paso desde tu televisión, tablet, celular o cualquier dispositivo a la hora que sea.
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¿Cómo ver la transmisión 24/7 de La Granja VIP GRATIS?
Si estás conectado desde tu celular, computadora o tablet, te invitamos a ver el 24/7 desde la App de TV Azteca, puedes instalar la aplicación en tu dispositivo, registrarte y automáticamente podrás disfrutar del acceso total de La Granja VIP Segunda Temporada.
Si quieres verlo desde nuestro sitio web, puedes entrar a la transmisión en vivo dando click en este enlace, además podrás disfrutar de contenido exclusivo, entrevistas y de las galas totalmente GRATIS.
Transmisión 24/7 de La Granja VIP en Disney Plus
Otra forma muy fácil de ver el 24/7 es suscribiéndote en Disney +, escribe en el buscador: "La Granja VIP" y podrás ver todos los rincones de La Granja VIP, desde el interior, hasta el exterior, para seguirle el paso a los granjeros:
- Carlos Trejo
- Ivonne Montero
- Kenny Avilés
- Kevyn Contreras “Bicolor”
- Kunno
- Rafa Mercadante
- Fernando Lozada
- María Karunna
- Niurka Marcos
- Mónica Escobedo
- Daniela Alexis “Bebeshita”
- Abigail Pak “La Coreañera”
- Natalia Alcocer
- Manelyk González
- Mono Osuna
- Azalia 'La Negra'
- Julio Camejo
- Pascal Nadaud
- Pimpinela Escarlata
Pimpinela Escarlata llegó a La Granja VIP y lo hizo luchando y rompiendo cosas
¿Qué pasará día a día en La Granja VIP Segunda Temporada?
¡No debes perderte ni un día de La Granja VIP Segunda Temporada! Además de grandes polémicas, alianzas y enemistades, podrás ver a los Granjeros trabajar muy duro desde la primera hora y competir por salvaciones y el puesto del Capataz. Esto es lo que podrás ver durante toda la semana:
- Domingos: La gala
- Lunes: Competencia del Capataz
- Martes: Nominación
- Miércoles: Asamblea
- Jueves: Salvación
- Viernes: Traición