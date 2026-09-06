“Vamos con todo”: novio de Niurka Marcos le manda mensaje de apoyo antes de su aventura en La Granja VIP Segunda Temporada
Niurka apenas está por comenzar su aventura en La Granja VIP y su novio ya confiesa cuánto la extraña
A un día del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, Niurka Marcos ya se encuentra aislada como parte de la preparación para su ingreso al reality. Mientras llega el momento de verla comenzar esta nueva aventura, su pareja ha aprovechado las redes sociales para demostrarle su apoyo y hacerle saber que ya resiente su ausencia. El nuevo novio de la actriz compartió varias historias en Instagram dedicadas a Niurka, en las que dejó ver el cariño que siente por ella y lo mucho que la extraña durante estos primeros días separados.
Bruno Espino ya resiente la ausencia de Niurka
Una de las publicaciones que compartió hizo referencia precisamente al tiempo que lleva sin Niurka. “Segundo día sin ella”, escribió, dejando entrever que la separación ya comienza a hacerse presente para la pareja. A través de otras historias, el joven también expresó directamente sus sentimientos hacia la participante de La Granja VIP, utilizando mensajes como “te amo” y “te extraño” para acompañar las publicaciones. Aunque Niurka todavía no comienza oficialmente su participación en el programa, su aislamiento previo al estreno ya significa que debe mantenerse alejada de su vida cotidiana y de las personas cercanas a ella.
El mensaje para Niurka que compartió su novio
Además de expresar cuánto la extraña, su pareja quiso enviarle un mensaje de ánimo ante el reto que está a punto de comenzar. “Vamos con todo” fue otra de las frases que compartió en sus historias, dejando claro que respalda a Niurka en su decisión de formar parte de la segunda temporada del reality. La participación de la actriz ha generado expectativa desde que fue anunciada como una de las habitantes de esta edición, especialmente por su personalidad y por lo que podría aportar a la convivencia con el resto de los famosos.
Por ahora, Niurka permanece aislada y todavía no se muestra cómo será su dinámica dentro de la granja. Será mañana, durante el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, cuando finalmente comience su aventura frente a las cámaras. Mientras tanto, desde fuera, su pareja ya dejó claro que estará pendiente de ella y que, aunque apenas han pasado un par de días, la ausencia de Niurka ya se hace sentir.