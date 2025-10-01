Quién es el novio de Niurka Marcos, 20 años menor que ella y con quien se va a casar

Niurka Marcos acaba de darle un giro inesperado a su historia de amor. Durante la presentación de su nueva obra Zafira, el alma del cabaret, la vedette cubana confirmó, entre risas y miradas cómplices, que se va a casar con su novio Bruno Espino, un joven 20 años menor que ella y, según sus palabras, “el compañero más auténtico” que ha tenido en la vida. Sin embargo, todavía hay quienes desconocen quién es Bruno Espino y cómo es su historia de amor.

Aunque la noticia sorprendió a muchos, lo cierto es que Niurka se ha dejado ver más enamorada y tranquila que nunca. “Ya no quiero que esté soltero”, dijo con ese tono entre pícara y sincera que la caracteriza.

Pero detrás del chiste había algo más profundo: una mujer que ha pasado por todo —amores turbulentos, escándalos, altibajos— y que hoy apuesta por una relación que le da calma, alegría y mucha complicidad.

¿Quién es Bruno Espino, el novio de Niurka Marcos? Esta es su historia de amor

Bruno Espino es actor, modelo y bailarín. Tiene 36 años y lleva tiempo construyendo su camino en el teatro, especialmente en producciones que, como él, tienen alma festiva y mucha entrega.

Fue justo en ese ambiente donde coincidió con Niurka, y lo que empezó como una buena conexión en el escenario, se transformó en algo más íntimo, más sólido.

Instagram/Bruno Espino Bruno es el novio de Niurka Marcos, con quien desde hace meses se le ve feliz y tranquila

Desde hace meses, Bruno ha estado presente en los momentos clave de Niurka. Se les ha visto juntos en ensayos, entrevistas, vacaciones y hasta en los pequeños detalles del día a día.

Aunque no busca protagonismo, su presencia ha sido constante, amorosa, y según quienes los conocen, también muy paciente. “Nos entendemos sin decir mucho. Es una relación bonita, sin tanto ruido ni drama”, dijo Niurka en charla con una revista de espectáculos.

Cuándo es la boda de Niurka y su novio Bruno

Niurka y Bruno celebrarán su boda el 1 de agosto de 2026, según confirmó la pareja en un encuentro con medios, en donde estuvo presente Venga la Alegría.

Anteriormente, la vedette contó cómo le gustaría que fuera la ceremonia nupcial junto a su prometido:

“Será a mi manera. Lo importante no es la ceremonia, sino con quién compartes la vida”, confesó entre bromas en una entrevista reciente.

Y es que, después de tantas historias públicas, escándalos mediáticos y relaciones fugaces, hoy Niurka elige caminar con alguien que le da paz, le suma, y no le roba foco ni brillo.