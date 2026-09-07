Víctor Landeros será Host Digital de La Granja VIP segunda temporada

La segunda temporada de La Granja VIP ya comenzó y en el preshow se dio a conocer una de las primeras sorpresas. Para esta nueva edición, además de Malleza, Víctor Landeros participará como host digital.

El público podrá seguir a través de las redes sociales lo mejor de La granja VIP. En la primera edición Malleza llevó cada una de las polémicas y todo lo que sucedió con los 16 participantes. Pero ahora no lo hará sola.

Víctor Landeros se encargará también de seguir a las 20 celebridades y compartir en las plataformas digitales todos los detalles. De hecho, fue de los primeros en mostrar las instalaciones.

En La Granja VIP nada se queda en la mente

Víctor Landeros compartió cómo es la casa principal de La Granja VIP en esta segunda temporada. Algo que notó es que en el cuarto no hay suficientes camas para todos, por lo que se preguntó cómo es que las celebridades se organizarán y adelantó que seguro será una de las primeras razones que generen conflicto entre los participantes.

El conductor digital también recordó que en La Granja VIP no hay forma de que los participantes se queden con algo en su cabeza y tienen que sacar todo en el área de entrevistados.

Cómo seguir la segunda temporada de La granja VIP

Todos los detalles de la segunda temporada de La granja VIP pueden seguirse a través de la señal de Azteca UNO, la página oficial y la aplicación móvil. Sin embargo, aquellos que no quieran perderse ningún minuto del reality show deben saber que a través de la plataforma de streaming Disney + se realizará la transmisión 24/7, sin censura ni cortes comerciales.

Cabe recordar que todos los días los granjeros enfrentarán distintos dinámicas y retos, por ejemplo: lunes de Competencia por ser capataz, martes de Nominación, miércoles de Asamblea, jueves de Salvación, viernes de Traición y domingos de Gala.

