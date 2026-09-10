ÚLTIMA HORA: Se abren las VOTACIONES para salvar a tu Granjero favorito de la ELIMINACIÓN en La Granja VIP

Este miércoles la tensión aumentó dentro de La Granja VIP Segunda Temporada y ahora el público empezará a jugar un papel fundamental para decidir quién continúa en la competencia. Después de los primeros días de convivencia, los granjeros enfrentaron la primera Asamblea en la que comenzaron a definir quienes podrían estar en riesgo de abandonar la granja más famosa de México.

Entre los primeros los primeros nombres confirmados en peligro se encuentra María Karunna y Kevyn Contreras “Bicolor”. Cabe recordar que la integrante de Caló fue colocada en esta posición desde el estreno del programa cuando Ivonne Montero la eligió como la primera nominada, por su parte, el creador de contenido, Kevin Contreras obtuvo la nominación durante el Martes de Duelo de perder frente a “Coreañera.

A esta lista de nominados se les suma el nombre de XXXXXXXXXX quienes fueron colocados durante la primera Asamblea donde los granjeros votaron cara a cara y finalmente obtuvieron el mayor número de votos.

Con esto, comienza una de las partes más importantes de la competencia: el apoyo del público podría marcar la diferencia entre continuar dentro de La Granja VIP Segunda Temporada o convertirse en uno de los primeros eliminados.

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

A partir de este momento hasta la gala del domingo puedes apoyar a tu participante favorito y para hacerlo solo necesitas ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP y seleccionar al granjero al que deseas apoyar. También puedes participar a través de la aplicación TV Azteca En Vivo o dando click aquí. Recuerda que cada persona tiene derecho a 10 votos, los cuales puedes repartir entre tus favoritos o dárselos a un solo granjero.

¿Dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada?

No te pierdas ningún momento de lo que se vive dentro de La Granja VIP Segunda Temporada a través de la programación de Azteca UNO de lunes a viernes a partir de las 8:30 p. m., mientras que los domingos la transmisión de la Gala comienza en punto de las 8:00 p. m. Asimismo, puedes seguir la transmisión mediante el portal web.

Además, quienes quieran conocer todo lo que ocurre dentro de La Granja VIP Segunda Temporada puede seguirse la experiencia 24/7 mediante Disney+, donde se ve todas las estrategias, alianzas, conversaciones, discusiones, labores y momentos que no siempre aparecen en las galas.