¡La Granja VIP ya tiene canción oficial y está para mover el cuerpo!

La espera terminó pues La Granja VIP, el reality más esperado de TV Azteca, por fin nos compartió que ¡ya tenemos la canción oficial! Y no es cualquier tema, se trata de una rola movidísima que promete despertar nuestro lado más animal, perfecto para encender el ambiente y acompañar cada momento de esta aventura rural llena de celebridades.

¡Estreno mundial! Así suena el tema oficial de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] ¡Saca tu lado animal! Adal Ramones estelariza el videoclip del tema musical oficial de La Granja VIP y ahora sí, a bailar se ha dicho. ¡Escúchalo aquí!

La presentación oficial no pudo ser en mejor lugar que en Al Extremo, donde se vivió un momento único y divertidísimo. ¿La cereza del pastel? Adal Ramones, conductor de La Granja VIP, sorprendió a todos cuando apareció en la pista del video musical y se puso a bailar junto a un grupo de granjeros… ¡pero con cabeza de animal! Sí, tal como lo lees, el escenario se llenó de personajes mitad humano, mitad bestia, al ritmo de esta canción que ya promete ser la favorita de todos los fanáticos del reality.

La letra, fresca y con un toque desenfadado, es totalmente distinta a lo que hemos escuchado en otros realities. Nada de lo típico: aquí la música invita a sacar la garra, liberar la energía y disfrutar sin máscaras. Justo el mood que promete este proyecto donde veremos a celebridades enfrentarse al reto de vivir y trabajar en la granja, sin glamour, sin lujos y mostrando su verdadera esencia.

El estreno del tema se convirtió en un adelanto irresistible de lo que está por venir. Porque si la canción ya nos tiene a todos bailando, ¿qué podemos esperar de los capítulos que se avecinan? Sin duda, La Granja VIP quiere marcar la diferencia y comenzar con todo el punch.

Así que ya lo sabes: prende la tele, sube el volumen y deja que esta canción te contagie. Porque la granja ya está lista, los granjeros y granjeras están más que preparados y ahora sí… ¡arranca la fiesta con el ritmo oficial de La Granja VIP!