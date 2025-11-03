El Tío Pepe felicitó a La Bea por su trabajo como Capataz: “Me encantó tu actitud”

La jornada estuvo llena de emociones en La Granja VIP, especialmente para La Bea, quien se despidió de su cargo como Capataz luego de una semana de esfuerzo y liderazgo. Mientras algunos granjeros concluían sus tareas al aire libre, La Bea y Teo esperaban el acceso a la casa para continuar con la limpieza, cuando El Tío Pepe aprovechó el momento para reconocer públicamente su desempeño.

¿Qué dijo el Tío Pepe sobre el liderazgo de La Bea?

Con su característico tono firme y empático, El Tío Pepe destacó el compromiso de La Bea y la forma en que logró mantener el orden y la productividad en la granja, incluso cuando las condiciones no eran las mejores. Para él, su actitud y constancia marcaron la diferencia, para mostrarlo destacó que en la vida nadie alcanza el 100%, pero que recuperar terreno y mantener la armonía en el grupo es un logro muy importante.

La conversación fluyó entre bromas y reconocimiento. La Bea comentó que se sentía satisfecha con su trabajo, pues logró cumplir la mayoría de las metas asignadas. Entre risas, pidió “un punto extra” por el esfuerzo adicional que todos pusieron, y el Tío Pepe admitió que su desempeño merecía una calificación sobresaliente.

¿Cómo fue el cierre de La Bea como Capataz en La Granja VIP?

Antes de ceder su puesto, La Bea dejó en claro que su intención era cerrar con broche de oro, al asegurar que dejaría la casa impecable. Además, aprovechó para invitar al Tío Pepe a compartir una comida con ellos, quien respondió con una sonrisa y un halago, pues la comida anterior que compartió con ellos le había parecido impecable.

El momento estuvo lleno de camaradería, y el Tío Pepe reconoció que convivir con los granjeros siempre es un placer, aunque su agenda no siempre se lo permita. La Bea, fiel a su estilo, se mostró agradecida y comprometida hasta el último minuto de su gestión, antes de regresar a sus tareas junto a Teo y Adame.

