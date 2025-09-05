5 fascinantes curiosidades de los burros que podrías comprobar en La Granja VIP

Las conversaciones en torno a lo que se verá o no en La Granja VIP están a todo lo que da en redes sociales, y uno de los temas virales más intrigante es el relacionado con los animalitos que estarán bajo el cuidado de las celebridades: ¿y qué tal si les toca toparse con un burrito, en serio son “tercos” estos animales de carga?

¿Qué curiosidades de los burros podríamos comprobar en La Granja VIP?

En el sitio del organismo oficial World Animal Protection están disponibles algunas curiosidades y datos sorprendentes de los burritos que nos confirman que, aunque su nombre es sinónimo de ignorancia o torpeza, lo cierto es que estos amigos de 4 patas son súper inteligentes... ¡y prudentes, muy prudentes!

¡LO HUELEN TODO!

La enorme nariz de los burros no está de adorno: estos cuadrúpedos poseen uno de los mejores sentidos del olfato en el reino animal y te lo harán saber... ¡está comprobado que pueden oler agua a kilómetros de distancia, una habilidad que sin duda es muy útil!

SON TAN INTELIGENTES QUE EVALÚAN RIESGOS

Si un burrito no quiere pasar por algún lugar aunque lo empujen no significa que sea terco o cobarde: ¡a diferencia de los caballos, los burros evalúan todos los riesgos del camino y por eso cuando transitan por sitios difíciles lo hacen sin caerse o tropezar!

¡SE ACUERDAN DE TODO!

Ya te contamos que las vaquitas son capaces de hacer amigas por su habilidad para socializar: los burros cuentan con una memoria tan buena que recuerdan a los humanos con los que formaron vínculos, fuentes de agua que visitaron antes e incluso a otros burritos que vieron alguna vez, ¡tendrás un amigo incondicional!

SUS REBUZNOS OCULTAN “ALGO MÁS”

Expertos en comportamiento animal corroboraron que, más que rebuznar, los burritos "vocalizan": ¡así es, dependiendo del estado de ánimo de este cuadrúpedo, sus rebuznos pueden tener una duración y tono diferentes, así que tal vez las celebridades lleguen a interpretarlos con el tiempo!

¡AGUANTADORES SOBRE TODO!

Los burritos no sólo tienen un lomo resistente a prueba de todo que les permite cargar mucho peso en largas distancias: también tienen habilidades increíbles para resistir al calor y sobrevivir con poca agua en épocas de sequía... ¡gracias a su pelaje, la protección contra el sol y el frío invernal está asegurada!