¡Vacas en La Granja VIP! 3 curiosidades de estos animalitos que te enternecerán

Las vacas son animalitos repletos de curiosidades fascinantes que seguramente nuestros granjeros descubrirán en su día a día en La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca que te mantendrá al borde del sillón con sus dinámicas y sus intrigantes retos.

¿Cuáles son las 3 curiosidades más impresionantes de las vacas que podrías ver en La Granja VIP?

Su impresionante capacidad de socializar y su inteligencia son sólo algunas características que tienen las vacas: de acuerdo con el portal especializado en ganadería innogando.com, estos animalitos cuentan con 3 curiosidades en especial que seguramente irán descubriendo nuestros granjeros:

RECUERDAN CARAS... ¡Y LUGARES!

¡No eres tú! Está comprobado que las vacas tienen una memoria tan buena que recordarán tu cara, así como qué tan bueno o malo fuiste con ella: esta capacidad les permite mejor adaptarse a su entorno e incluso rodearse de “mejores amigas”.

LES GUSTA LA MÚSICA

A nuestros granjeros les agradará saber que muchos ganaderos usan un truco para mejorar la producción de leche en sus vacas: ¡ponerles música, sobre todo clásica, y vaya que la disfrutan mucho! Al parecer, esto les ayuda a superar el estrés y a mejorar el ambiente en su establo.

LO VEN... ¡TODO!

Los ojos de las vacas tienen una de las mejores posiciones del reino animal: ubicados en los lados de la cabeza, estos órganos son capaces de tener una visión fascinante de 360 grados... lamentablemente -y tal vez deban saber esto los granjeros para no asustarlas- tienen un punto ciego: ¡justo delante de su hocico!

¿Cuándo inicia La Granja VIP?

Si quieres ver a un grupo de celebridades decirle adiós al confort para meterse de lleno en el cuidado de las vacas y otros animalitos, entonces sintoniza la señal de Azteca Uno a partir del próximo 12 de octubre del 2025: ¡será súper interesante!