¿Lola Cortés espera pleitos o amistades en La Granja VIP? ¡Te sorprenderá su respuesta!

Lola Cortés, una de las críticas de alto nivel que te traerá los mejores comentarios sobre todo lo que pase en La Granja VIP , aceptó que el aislamiento y el trabajo entre animales y estiércol puede cambiar el comportamiento de las celebridades... ¿pero qué espera la “Jueza de Hierro”, agarrones épicos o amistades inesperadas?

¿Lola Cortés prevé agarrones épicos en La Granja VIP?

En una amena charla con Azteca UNO en la que habló sobre sus expectativas en La Granja VIP, Lola Cortés dejó claro que ella sí espera un esfuerzo genuino de las celebridades en las duras labores del campo: ¡odia las máscaras, y si nota que un granjero finge y sólo posa con el overol no dudará en exhibirlo!

Para Lola Cortés, estar en un lugar totalmente alejado del glamour y de las comodidades puede desatar toda clase de emociones entre las celebridades; sin embargo... ¡se mostró positiva con la idea de que surjan más amistades que pleitos!

“Yo espero que este reality saque muchas amistades, que saque a relucir muchas amistades”, consideró Lola Cortés para Azteca UNO.

Sin embargo, la “Jueza de Hierro” también se mostró cauta , y es que la presión sí será mucha... ¡tal vez nos topemos con sorpresas inesperadas e incluso uno que otro agarrón!

“No lo sé, no lo sé... a veces la gente enloquece con la falta de recursos, de comodidades”, reflexionó.

¿Tú qué opinas, el trabajo con animales, tierra y estiércol en La Granja VIP sacará el “lado animal” de las celebridades que siempre está escondido o, por el contrario, nos mostrará su faceta más cálida? ¡No te pierdas el estreno de este reality de éxito mundial a partir del domingo 12 de octubre del 2025 en la señal de Azteca UNO!