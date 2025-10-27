Hermano de Sandra Itzel EXPLOTA contra críticos de La Granja VIP: “a ti te conocen como la cucaracha del medio”

La Granja VIP no deja de sorprendernos cada día y este domingo 26 de octubre en plena Gala de Eliminación, el hermano de Sandra Itzel, una de las granjeras nominadas, explotó en contra de los críticos, específicamente con Ferka y el Rey Grupero, este último a quien incluso le lanzó un fuerte insulto, comparándolo con un insecto debido a las palabras hacia su hermana.

“Ferka, tú dijiste que es una víctima y debes de tener mucho cuidado con eso, y te voy a pedir Rey Grupero, o la verdad no me importa cómo te llames porque a ti te conocen como la cucaracha del medio”, dijo Emiliano, hermano de Sandra Itzel.

¿Qué le contestaron el Rey Grupero y Ferka a Emiliano, hermano de Sandra Itzel?

El Rey Grupero y Ferka evidentemente no se quedaron callados y le contestaron claro y contundente a Emiliano.

“Yo te voy a decir una cosa hermanito, cuando yo pensé qué iba a contestar, pensaba, “hipócrita, doble cara, doble moral, mustia y algo más sencilla como mosquita muerta”, si les ofendió discúlpame pero es una definición de lo que tu hermana está haciendo en el juego, yo prefiero a alguien sincero”, dijo el Rey Grupero, quien fue interrumpido por Adal Ramones quien impuso orden.

Finalmente, Ferka también dejó en claro su postura, asegurando que todo esto es parte del reality y que la intención principal es entretener.

“Ya hablaron ellos, qué buenos que son invitados pero para eso nos contrataron, yo siempre soy objetiva. ¿Por qué es víctima? Porque ella misma lo ha dicho, “es que me excluyen y soy víctima de las mujeres”, no puse una palabra, ella la ha utilizado. Me encanta hacer equipo y apoyar a las mujeres. No se nos olvide que estamos en un reality, yo llevo 7 y aquí nos gusta entretener, ella misma se proclamó así, Emiliano”, dijo Ferka.

