La complicada infancia de Kike Mayagoitia que lo hará destacar en La Granja VIP

Se ha revelado que nuestro querido conductor Kike Mayagoitia, será uno de los participantes de La Granja VIP. Fue por eso que durante una entrevista con Mallezaa compartió que su niñez estuvo lejos de ser fácil. Creció sin la figura paterna, mientras su madre trabajaba de lunes a domingo para sacar adelante a la familia. Esa ausencia lo llevó a pasar gran parte de su infancia en la calle, rodeado de amistades que se inclinaban hacia ambientes poco saludables.

Kike Mayagoitia: Una infancia sin padre y con muchos retos

El actor admitió que es fácil caer en ciertos vicios y ciertas tentaciones, al recordar que estuvo cerca de amistades que, por vivir en esa misma situación, caían en dinámicas tóxicas. Afortunadamente, Kike decidió cambiar de rumbo.

En lugar de dejarse arrastrar por el entorno, Kike descubrió el poder del ejercicio, la buena alimentación y la disciplina escolar. Ese nuevo estilo de vida no solo lo alejó de los riesgos de la calle, sino que lo inspiró a estudiar la carrera de ingeniería y construir físico impresionante que posee hoy en día, demostrando que con esfuerzo era posible trazar un camino distinto.

La competitividad como su carta fuerte

El conductor cree que este gusto por el deporte y la vida que tuvo en las calles, se volvió un hombre que disfruta de la competencia. “Soy muy competitivo” admitió con la conductora. Aunque le cuesta reconocerlo como una de sus virtudes, cree que esa actitud es la que lo hizo salir adelante, pues lo aplica en cada aspecto de su vida. Ahora, con el reality de la Granja VIP a la vuelta de la esquina, piensa que esa es una de sus características que le ayudará.

Con esta mentalidad, el conductor se perfila como uno de los participantes que podría sorprender en el reality, no solo por su resistencia física y disciplina, sino también por la resiliencia que lo ha acompañado desde la infancia.

