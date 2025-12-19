¡Cuánta emoción! Kristal Silva comparte su ilusión de ser mamá en La Granja VIP

Por la noche del jueves, nuestros conductores Adal Ramones y Kristal Silva hicieron algo nunca antes visto dentro de La Granja VIP, pues pasaron la noche dentro de esta, viviendo la experiencia total de lo que ha sido este gran reality show, donde en algunas horas, nos dieron momentos impactantes.

Uno de los momentos que nos derritió el corazón fue cuando Kristal Silva se abrió con La Bea y le reveló que le hace mucha ilusión la idea de ser mamá, un detalle que si bien, ya había expresado anteriormente, en esta ocasión compartió estar decidida… ¿Será que la cigüeña se aparecerá pronto?

¿Qué es lo que Kristal Silva compartió sobre ser mamá?

Durante el desayuno que Adal Ramones y Kristal Silva tuvieron dentro de La Granja VIP con los concursantes, se vivió un momento que vino con mucha carga emocional, ¿Pues qué le pasa a la gente que entra al inmueble?

La conductora compartió abiertamente que la edad “ya le está llegando”.

“Pero cumplo 34 y ya la edad me está llegando para ser madre”, a lo que La Bea le preguntó si su esposo también quería, donde la tamaulipeca afirmó que su esposo (Luis Ángel Lores) “se muere de ganas”, finalizando que cada vez le hace más ilusión.

¿Cómo fue la estadía de Adal Ramones y Kristal Silva en La Granja VIP?

El jueves por la noche, Adal y Kristal confirmaron que pasarían la noche dentro de La Granja VIP y no solo eso, pues también vivirán la experiencia completa, dándonos momentos únicos.

Desde la Cena del Reencuentro inició la estadía de este par que día con día nos alegraron las noches con su conducción, y esta noche del jueves fue una de las más emotivas de toda la temporada.

¿Listos para la Final de La Granja VIP?

Este domingo 21 de diciembre será nuestra última Gala, donde por fin conoceremos quien será la o el granjero ganador de este reality show que llegó para romperlo todo y que nos ha dado los mejores momentos de la televisión mexicana.

¿Quién ganará? ¡VOTA POR TU FAVORITO!

