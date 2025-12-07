ANTES Y DESPUÉS: Así ha cambiado el número de seguidores en redes sociales de los participantes eliminados de la GRANJA VIP

A su salida por La Granja VIP algunos participantes han tenido noticias positivas en sus números, hay quienes los elevan considerablemente, otros los mantienen y hay granjeros que bajan sus números, es por eso que te presentamos las cifras reales en redes sociales de los participantes eliminados.

¿Cuántos seguidores ganaron los eliminados de La Granja Vip a su salida?

Carolina Ross, quién fue la primera eliminada del LA GRANJA VIP contaba con 1.8 millones de seguidores en instagram antes de entrar al reality, hoy en día cuenta con 1.9 millones; es decir subió 100 mil seguidores en ese lapso de tiempo. Por otro lado en TikTok hoy en día cuenta con 3.2 millones de seguidores, en facebook 8.9 millones de seguidores y en YouTube 3.5 millones de seguidores.

Sin lugar a dudas la cantante de regional mexicano pudo llegar a más personas tras su paso por LA GRANJA VIP. Se espera que su carrera esté llena de proyectos que le continúen dando reconocimiento a su carrera profesional.

Sandra Itzel, segunda eliminada, antes de su entrada a LA GRANJA VIP contaba con 1.4 millones de seguidores en instagram, hoy en día cuenta con la misma cantidad. En TikTok acumula 1.5 millones, mientras que en YouTube cuenta con 106 mil suscriptores.

La cantante que también fue parte de La Academia Bicentenario estuvo un periodo corto en LA GRANJA VIP, sin embargo, es una mujer llena de talento, que sobresale por su voz e impecables actuaciones. Hace un par de semanas estrenó el videoclip musical de su tema Corazón por lo que sus proyectos continúan.

¿A quién le fue mejor en seguidores después de salir de La Granja VIP?

El tercer eliminado de la GRANJA VIP fue Omahi, quién contaba con 5.6 millones de seguidores en instagram antes de entrar y hoy en día cuenta con 5.5 millones, es decir, perdió 100 mil. Este cambio en sus cifras se relacionó al poco favoritismo del integrante. Por otro lado, eN TikTok contaba con 31 millones y hoy en día cuenta con 30.5 millones. Sin embargo, el creador de contenido a su salida continúa subiendo videos y haciendo diversas colaboraciones.

La cuarta en salir de LA GRANJA VIP fue Lola Cortés. La temible jueza de La Academia, quien salió por voluntad propia debido a la afectación de su salud mental, ingresó con 343 mil seguidores en instagram, hoy en día cuenta con 387 mil; es decir, subió 44 mil seguidores.

La talentosa actriz y cantante supo ganarse el cariño del público durante su paso y aunque su carrera es histórica en el mundo del arte y entretenimiento La Granja VIP la pone en los ojos de mucho público más para seguir mostrando su talento.

La cuarta persona (oficial por votación) en salir fue Jawy Méndez. Al entrar a La Granja contaba con 3 millones y al salir con la misma cantidad. “Estamos iguales, gracias a Dios” fue lo que dijo respecto a sus seguidores. A pesar de no haber subido sus números La Granja VIP puso reflectores en su carrera para que continúe cosechando logros. Por otro lado, en TikTok actualmente cuenta con 3.8 millones de seguidores.

La quinta eliminada de La Granja VIP fue Manola Díez, quién ingresó con 69.1 mil seguidores en instagram mientras que a su salida llegó a los 70.7 mil. “Subí de seguidores y son reales” fue lo que dijo la actriz a su salida. Esto expresa que su crecimiento fue orgánico y se ganó el cariño del público en las semanas que estuvo dentro. Por otro lado, hoy en día cuenta con 47.9 seguidores en TikTok.

El sexto eliminado de La Granja Vip fue Kike Mayagoitia, quien tenía 286 mil seguidores en instagram antes de entrar a la Granja Vip. En la actualidad cuenta con 313 mil seguidores, lo que significa un aumento considerable de 27 mil seguidores. Esto sin duda demuestra que fue uno de los favoritos en su paso por el programa y que sin dudas lo llenará de oportunidades.

Finalmente, la séptima eliminada de la Granja fue Lis Vega, quién al entrar contaba con 1,8 millones de seguidores. Actualmente su número se mantiene igual y en TikTok cuenta con 148.8 mil seguidores. La actriz sin lugar a dudas fue una de las favoritas, lo que la mantuvo varias semanas dentro del programa.

En resumen, durante este camino en La Granja VIP quién ha recibido mayor número de seguidores a su salida ha sido Carolina Ross, con un aumento de 100 mil personas.

Este domingo conoceremos al octavo eliminado de La Granja VIP por lo que no te olvides de votar por tu favorito antes de que se cierre la votación.