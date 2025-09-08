El día que Facundo fue casi el ganador de La Isla: un detalle inédito lo dejó en segundo lugar

Entre los personajes de la pantalla chica que se aventuraron a probar suerte en los realities de supervivencia, está Facundo, que formó parte de La Isla 2017. Durante esta temporada, el actor mexicano demostró ser sumamente habilidoso, tanto para las pruebas físicas, como para los retos mentales, e incluso estuvo a nada de coronarse como el absoluto ganador.

Sin embargo, esta meta no pudo concretarse debido a que en el duelo final las cosas no le salieron como esperaba, por lo que terminó en un nada despreciable segundo lugar. El oponente que el también comediante no logró vencer fue Luis Arellanes, un salvavidas que pertenecía al equipo de “La banda” y lo superó en rapidez y destreza para completar los circuitos.

Y es que, a pesar del esfuerzo que puso Facundo en la final de La Isla 2017, su rival tuvo un mejor desempeño por mucho y concluyó la última ronda con una gran diferencia de tiempo. Esto provocó que en automático el comediante quedara sin posibilidades de alcanzarlo y, aunque siguió adelante, ya era un hecho que no podría subirse al podio como el campeón.

Así fue la intrépida participación de Facundo en La Isla 2017

La temporada 6 de La Isla estuvo repleta de emocionantes aventuras, cortesía de los participantes que fueron seleccionados para esta edición. Uno de los nombres que se convertía en tendencia cada capítulo, fue Facundo, pues mostró una faceta única y demostró que detrás de su irreverencia, había una persona decidida y competitiva.

Instagram / @azteca Facundo participó en La Isla 2017, pero quedó en segundo lugar tras ser derrotado por Luis Arellanes.

Estos aspectos lo llevaron a convertirse en uno de los preferidos del equipo de “Los Pudientes”, donde hizo mancuerna con Miguel Nassar y Fernanda de la Mora. Tras los primeros capítulos, el conductor admitió que el reality era mucho más real de lo que pensaba antes de entrar y tuvo que acoplarse a las condiciones de cada playa.

Y un momento inolvidable para los concursantes y para el público, fue el hecho de que Facundo se desnudó en La Isla 2017, un momento que se viralizó (y en pantalla se censuró). Después de este proyecto, el cómico se incorporó al talento de TV Azteca, con el estreno de “Mi pareja puede”, programa de concursos donde figuró como el conductor estelar; y años después participó en “Cazatesoro” con Regina Murguía como co-presentadora.