La Isla 2023: Ellos son los nuevos participantes confirmados para el Desafío en Turquía

Poco a poco, el misterio que rodea a la emocionante nueva temporada de "La Isla: Desafío en Turquía" está siendo desvelado. Los primeros nombres de los participantes en darse a conocer fueron los de Armando Araiza y Brenda Zambrano, quienes han asegurado que están listos para afrontar todos los desafíos del reality. Posteriormente, Jackie Nava, Andrés Tejeda y Carlos Trejo se sumaron.

En este sentido, más personalidades se han dado a conocer y aquí te los presentamos: ellos son Federico David del Guzmán, Ana Barrera y la actriz Julieta Grajales.

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Federico David del Guzmán

Federico David del Guzmán, también conocido como "Big Fede", hace su entrada en La Isla con la misión de instaurar la disciplina. A sus 28 años de edad, este abogado llega dispuesto a defender su reputación en este desafiante escenario.

Ana Barrera

Ana Barrera, una dedicada ama de casa, se suma valientemente a la travesía hacia La Isla 2023. Con 45 años de edad, busca demostrar que aquellos que sostienen un hogar tienen la fortaleza para enfrentar cualquier desafío.

Julieta Grajales

Finalmente, la destacada actriz mexicana Julieta Grajales hace su entrada para demostrar su valía a los 37 años de edad.

¿Qué nos espera en La Isla Desafío en Turquía?

Estamos a tan solo semanas de que la nueva temporada de La Isla: Desafío en Turquía regrese a nuestras pantallas y no hay duda de que la emoción está a flor de piel, pues dicho reality estará conducido por Alejandro Lukini, quien se ha ganado el cariño de los fans con su forma de llevar el programa.

La cuenta regresiva para presenciar el estreno de "La Isla: Desafío en Turquía" ha iniciado, ¿ya has elegido a tu favorito?

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