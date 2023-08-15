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La Isla 2023: Ellos son los nuevos participantes confirmados para el reality de TV Azteca

Conoce a los nuevos participantes que se integran a La Isla: Desafío en Turquía. ¿Ya tienes a tu favorito?

Andrés Tejeda, Jackie Nava y Carlos Trejo se suman a La Isla.jpg

Escrito por: Luis Antonio Ortega Reynoso | Marktube

Cada amanecer nos acerca más al emocionante estreno de "La Isla: Desafío en Turquía", mientras que los participantes empiezan a revelar sus identidades, generando una auténtica emoción en las redes sociales.

Los primeros nombres en darse a conocer, fueron los de Armando Araiza y Brenda Zambrano, quienes han asegurado que están listos para afrontar todos los desafíos del reality. En este sentido, más personalidades se han dado a conocer y aquí te los presentamos.

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¿Quiénes son los participantes de La Isla?

¡La emoción está en su punto máximo! Uno de los recién confirmados participantes que se sumará a la competencia es el icónico cazafantasmas de 60 años, Carlos Trejo, quien se dijo listo para embarcarse en este nuevo y desconocido capítulo de su vida.

Así mismo, la excampeona mundial de peso gallo femenino en 2005, “La Princesa Azteca”, Jackie Nava. A sus 43 años, la boxeadora dio a conocer que se encuentra lista para noquear a sus rivales en La Isla 2023.

También, con determinación inquebrantable, Andrés Tejeda, un intrépido comerciante se prepara para adentrarse en la asombrosa odisea de La Isla: Desafío en Turquía. Dejando atrás su rutina de negocios, está dispuesto a enfrentar lo desconocido, superar límites y demostrar que su valentía no conoce fronteras.

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¿Qué nos espera en La Isla Desafío en Turquía?

Estamos a tan solo dos semanas de que la nueva temporada de La Isla: Desafío en Turquía regrese a nuestras pantallas. Sin duda la emoción está a flor de piel, pues dicho reality estará conducido por Alejandro Lukini, quien se ha ganado el cariño de los fans con su forma de llevar el programa.

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