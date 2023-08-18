Cada vez falta menos para el regreso de uno de los realities más populares de la pantalla chica, donde más de 120 participantes han puesto a prueba su resistencia. Ahora, viene La Isla: Desafío en Turquía, programa que también representa el regreso a la pantalla de nuestro querido Alejandro Lukini.

¿Cuándo se estrena La Isla?

La espera ha sido muy larga, pues los millones de fans del reality han seguido a detalle todo el proceso para reunir a los participantes de La Isla: Desafío en Turquía.

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El popular reality se va a estrenar con bombo y platillo, el próximo lunes 28 de agosto, en punto de las 20:30 horas por la señal de Azteca UNO, donde los televidentes van a poder ver a los participantes luchando por sobresalir.

¿Quiénes son los participantes de La Isla?

Cada día falta menos para el estreno de La Isla: Desafío en Turquía, pero los participantes han comenzado a darse a conocer, lo que ha incendiado las redes sociales.

Los primeros nombres en darse a conocer, fueron los de Armando Araiza y Brenda Zambrano, quienes han asegurado que están listos para afrontar todos los desafíos del reality.

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Otros de los participantes de La Isla, Desafío en Turquía que podremos ver en la nueva temporada del reality de Azteca son:



Carlos Trejo, investigador paranormal

Jackie Nava, boxeadora y excampeona mundial

Andrés Tejeda, comerciante

Federico David del Guzmán, abogado

Ana Barrera, ama de casa

Julieta Grajales, actriz

Gualy Cárdenas, abogado y deportista

Natalia Valenzuela, conductora y modelo

Maite Olalde, cantante y bailarina

Julio Camejo, actor



Lo que tienes que saber del regreso de La Isla

La nueva temporada de La Isla: Desafío en Turquía, va a estar conducida por Alejandro Lukini, quien se ha ganado el cariño de los fans con su forma de llevar el programa.

Las celebridades son de los rivales más fuertes en La Isla, ya que a lo largo de las seis temporadas que ha tenido el reality, tres veces el ganador ha sido un famoso.

Para esta nueva temporada, todas las competencias se realizarán en los hermosos paisajes de Turquía, por lo que representará todo un desafío para los participantes.

La última vez que pudimos ver La Isla por la señal de Tv Azteca fue en agosto de 2012, por lo que su regreso a la pantalla, 12 años después y con la gran conducción de Alejandro Lukini nos tiene emocionados.

