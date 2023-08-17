La Isla 2023: Ellos son los últimos participantes confirmados para la nueva temporada

Cada día que pasa, la espera se acorta y nos acerca con emoción al tan esperado estreno de "La Isla: Desafío en Turquía". La anticipación se hace más llevadera conforme se van desvelando gradualmente los nombres de los valientes participantes que se unirán a esta aventura.

Entre los primeros en asegurar su presencia en el reality de TV Azteca, destacan figuras como Armando Araiza, Brenda Zambrano y Jackie Nava. Conoce aquí el resto de los participantes de La Isla: Desafío en Turquía.

Así mismo, los últimos nombres que han sido confirmados son los de César Doroteo, Gamaliel Sánchez Heredia y Anahí Izali. Pero espera, la emoción no termina ahí, ya que este día se revelaron más integrantes que se unen a La Isla: Desafío en Turquía. Ellos son: Gualy Cárdenas y Natalia Valenzuela.

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Gualy Cárdenas

Con una energía arrolladora y determinación inquebrantable, el multifacético Gualy Cárdenas, un apasionado empresario, coach y deportista de 36 años, se une a la lista de participantes de La Isla 2023.

Natalia Valenzuela

La cautivadora Natalia Valenzuela, una talentosa colombiana de 34 años, reconocida por su versatilidad como conductora, actriz, presentadora y modelo, está lista para un emocionante giro en su carrera. Después de brillar en Venga la Alegría, da un valiente salto hacia lo desconocido al enfrentar un emocionante reto en La Isla 2023.

¿Cuándo y dónde ver La Isla: Desafío en Turquía?

Todos los retos y complicaciones que van a enfrentar los participantes en “La Isla: Desafío en Turquía”, los podrás seguir desde el próximo 28 de agosto en punto de las 20:30, todo por la señal de Azteca UNO.

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