La Isla 2023: ¿Quién es Sofía, la nueva integrante de Los Rebeldes?

Cada uno de los retos dentro de La Isla: Desafío en Turquía, son complicados y sumamente importantes para los participantes del reality, quienes han hecho todo lo posible por mantener a su equipo completo.

Sin embargo, hasta el momento el único cuadro que lo ha logrado, es el de Los Desconocidos, quienes a lo largo de cuatro semanas dentro de La Isla: Desafío en Turquía, no han visto el destierro de alguno de sus integrantes.

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No es el caso de Los Intensos, quienes ya vieron partir a Armando Araiza, por lo que fueron reforzados con la llegada de Adrián Rubio. Por el lado de Los Rebeldes, han sido desterrados Anahí y Carlos Trejo, por lo que este miércoles recibieron a una nueva integrante.

¿Quién es la nueva integrante de Los Rebeldes?

La joven modelo, Sofía Campomanes llegó a las playas de La Isla: Desafío en Turquía, para sumarse a Los Rebeldes con la intención de ayudar a su equipo a mantener la playa alta y evitar la mayor cantidad de castigos posible.

Estoy muy feliz, esto para mí es un sueño, desde la primera temporada que vi La Isla, dije ‘Wow, que increíble programa’ y hoy estamos aquí

Por su parte, Sofía Campomanes reveló que llegó para dejarlo todo en cada competencia y a sumar para su equipo.

No, vengo dispuesta a dar mi mejor esfuerzo, con mucho amor, con mucha entrega, equipo me tienen para lo que necesiten, de verdad, espero que cuenten conmigo, así como yo voy a contar con ustedes

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Sofía, es hija de Fabiola Campomanes, quien recientemente participó en la última temporada de MasterChef Celebrity 2023, donde tuvo una gran actuación.

