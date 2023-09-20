La Isla 2023: Julieta hace trampa y Gualy explota en su contra

La competencia va tomando un camino diferente en la cuarta semana de La Isla: Desafío en Turquía, donde la desesperación por ganar, los ha comenzado a llevar a hacer cualquier cosa, aunque sea fuera del reglamento.

Lamentablemente, ese fue el caso de Julieta, quien por no prestar atención en una de las pruebas, hizo una trampa, la cual fue detectada por Gualy de inmediato, por lo que el capitán naranja se molestó mucho.

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Yo no quiero jugar, si no cumplimos las reglas al cien por ciento

¿Cuál fue la polémica reacción de Julieta?

Todos sabemos que, la relación de Julieta con sus compañeros no es la mejor, por lo que su reacción sorprendió a todos, aunque aseguró que no había escuchado bien las reglas del juego.

Yo había entendido la instrucción de que, el que va vendado nos quita los arneses y después, ya nosotros podíamos ayudar al que estaba vendado, eso fue lo que yo entendí y eso fue lo que yo hice

Por su parte, Gualy le explicó las reglas de forma clara y sencilla, ya que esta situación ha causado un nuevo enfrentamiento entre los naranjas.

Fueron muy claros con las reglas, nos dieron la indicación de que cada uno, el que esté vendado, tenía que quitar los equipos a los demás y luego quitar el suyo, luego quitar la máscara y luego subir

Al final, Julieta dijo que Gualy es una persona personalista, quien solo muestra preocupación por ser el mejor del equipo.

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