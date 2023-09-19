La Isla 2023: ¿Por qué Julieta es la gran villana del reality?

La polémica sigue creciendo dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde Julieta ha sido el centro de atención en más de una ocasión por sus polémicas declaraciones. La semana pasada, le pidió a Gualy no ayudarla en un momento clave.

Antes de la ceremonia Gualy y yo platicamos, él me dijo ‘Yo voy a seguir tus instrucciones, si tú sientes que en algún momento lo puedes hacer mejor, avísame, yo estoy dispuesto a lo que quieras’, se portó generoso, sí creo en su rectitud

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Yo sé que es muy amigo de César y cuando pasamos las cuatro seguidas, estaban ya p... torres a punto y se le cayeron a él, me dio mucho nervio, porque yo vi cómo volteo a ver cómo iba Cesar y la verdad, es que sí me dio pues desconfianza…

¿Cuál fue la reacción de Gualy a las palabras de Julieta?

Luego de escuchar las declaraciones de Julieta, Gualy respondió de una forma contundente, aunque no negó estar completamente sorprendido por sus palabras.

Estoy frío, realmente no sabía que había sido por eso, yo me quedo con que tal vez, decidió definir nada más ella, porque creo que es el más rápido. El que tuvo mejor pulso de los seis fui yo, se nos cayó a todos, creo que en la única que se me cayó, fue suficiente para que desconfiara, la respeto como lo he hecho hasta ahora, pero hoy digo que no vuelvo a dar mi apoyo

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