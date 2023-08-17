La Isla 2023: Revelan a más participantes para la nueva temporada

La espera se va haciendo más corta todos los días, ya que muy pronto veremos el estreno de “La Isla: Desafío en Turquía”, por lo que los nombres de los participantes se han ido revelando poco a poco.

Los primeros en confirmar su asistencia al popular reality de TV Azteca, fueron Armando Araiza, Brenda Zambrano, Jackie Nava, Andrés Tejada y Carlos Trejo.

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Sin embargo, las sorpresas han seguido, pues durante la mañana de este miércoles, se revelaron los nombres de Federico David de Guzmán, Ana Barrera y Julieta Grajales.

Mientras que los últimos nombres que han sido confirmados son los de César Doroteo, Gamaliel Sánchez Heredia y Anahí Izali.

César Doroteo

El joven de 34 años, es creador de contenido y viene con el reto de demostrar sus habilidades en "La Isla: Desafío en Turquía", donde va a conocer su suerte con grandes pruebas.

Gamaliel Sánchez Heredia

Aceptó el reto de poner a prueba su resistencia en "La Isla: Desafío en Turquía", donde va a probar sus habilidades como entrenador físico, aunque el panorama es muy retador.

Anahí Izali

La influencer de 33 años, viene a demostrar su resistencia en "La Isla: Desafío en Turquía", donde va a enfrentar los retos más importantes de su vida y situaciones que no tenía pensadas.

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¿Cuándo y dónde ver La Isla: Desafío en Turquía?

Todos los retos y complicaciones que van a enfrentar los participantes en "La Isla: Desafío en Turquía", los podrás seguir, desde el próximo 28 de agosto en punto de las 20:30, todo por la señal de Azteca UNO.

