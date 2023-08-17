La Isla 2023: Revelan a más participantes para la nueva temporada
Prepárate porque además de saber quiénes son los primeros participantes de La Isla, ya tenemos la fecha de estreno del reality de Azteca UNO.
La espera se va haciendo más corta todos los días, ya que muy pronto veremos el estreno de “La Isla: Desafío en Turquía”, por lo que los nombres de los participantes se han ido revelando poco a poco.
Los primeros en confirmar su asistencia al popular reality de TV Azteca, fueron Armando Araiza, Brenda Zambrano, Jackie Nava, Andrés Tejada y Carlos Trejo.
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Sin embargo, las sorpresas han seguido, pues durante la mañana de este miércoles, se revelaron los nombres de Federico David de Guzmán, Ana Barrera y Julieta Grajales.
Mientras que los últimos nombres que han sido confirmados son los de César Doroteo, Gamaliel Sánchez Heredia y Anahí Izali.
César Doroteo
El joven de 34 años, es creador de contenido y viene con el reto de demostrar sus habilidades en "La Isla: Desafío en Turquía", donde va a conocer su suerte con grandes pruebas.
@islareality ¡Con toda la actitud! 😱 @César Doroteo será parte del #Desafío en #Turquía de #LaIsla… 🇹🇷🏝️ #TikTokMeHizoVer #Aventura #Influencer #IslaReallity #PepeYTeo ♬ sonido original - La Isla
Gamaliel Sánchez Heredia
Aceptó el reto de poner a prueba su resistencia en "La Isla: Desafío en Turquía", donde va a probar sus habilidades como entrenador físico, aunque el panorama es muy retador.
@islareality Gamaliel Sánchez Heredia está listo para el #Desafío en #Turquía de #LaIsla… 🇹🇷🏝️¡Viene dispuesto a TODO! 👊🏼 #TikTokMeHizoVer #Desafio #comerciante #IslaReallity ♬ sonido original - La Isla
Anahí Izali
La influencer de 33 años, viene a demostrar su resistencia en "La Isla: Desafío en Turquía", donde va a enfrentar los retos más importantes de su vida y situaciones que no tenía pensadas.
@islareality Anahí Izali llega a #LaIsla dispuesta a conquistar #Turquía… 😱👊🏼🇹🇷¿Con qué nos sorprenderá? 🏝️ #TikTokMeHizoVer #Desafio #Influencer #IslaReallity ♬ sonido original - La Isla
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¿Cuándo y dónde ver La Isla: Desafío en Turquía?
Todos los retos y complicaciones que van a enfrentar los participantes en "La Isla: Desafío en Turquía", los podrás seguir, desde el próximo 28 de agosto en punto de las 20:30, todo por la señal de Azteca UNO.