La Isla 2023: Dos nuevos participantes se suman al nuevo reality de TV Azteca

La espera se hace más corta y se acerca el día en que vamos a disfrutar del estreno de la nueva temporada de “La Isla: Desafío en Turquía”. Las ansias han comenzado a hacerse presentes, más ahora que han comenzado a salir los nombres de los participantes.

Los primeros participantes en ser anunciados para la nueva temporada del reality, fueron Armando Araiza, Brenda Zambrano y Jackie Nava, quienes ya tienen todo listo para enfrentar todo tipo de retos.

Posteriormente, se sumaron a lista de famosos y participantes que van a ir a la nueva temporada de “La Isla: Desafío en Turquía”, los nombres de César Doroteo, Gamaliel Sánchez Heredia y Anahí Izali.

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¿Quiénes son los nuevos participantes de La Isla?

La mañana de este viernes, fueron revelados los nombres de dos personalidades que van a dar mucho de qué hablar durante su estancia en “La Isla: Desafío en Turquía”. Nos referimos a Julio Camejo y Maite Olalde.

El actor de 50 años, llega con toda la actitud para sumarse a los retos que va a tener en el demandante reality. Por su parte, Maite Olalde es una joven cantante y bailarina de 28 años, quien es otra de las elegidas para el desafío.

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¿Cuándo y dónde ver “La Isla: Desafío en Turquía”?

Todos los detalles sobre los retos que van a enfrentar los participantes en “La Isla: Desafío en Turquía”, los podrás seguir desde el próximo 28 de agosto en punto de las 20:30 horas, todo por la señal de Azteca UNO y por medio de la aplicación de TV Azteca en VIVO.