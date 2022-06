La libertad no debe ser agresión. | Extra Time

Irais vino al programa muy molesta y tratar de encontrar la solución a un problema que ella ha visto en su casa. Asegura que su cuñada, Ishell, es adicta al sexo y que ya no le ha importado compartir su hogar con más personas para exhibir su intimidad. Además, ella comentó que su cuñada no se detiene al hablar de sus experiencias sexuales frente a los más pequeños de la casa y que incluso llega a dejar tirados sus juguetes sexuales en toda la casa. Ella quiere que su cuñada pueda entrar en razón y sea un poco más conservadora mientras esté en la casa con más personas y también la culpa de algunos cambios y comportamientos que ha visto en sus hijos desde que Ishell y su hermano están juntos en la misma casa.

Ishell es la cuñada de Irais. Ella piensa que no es adicta al sexo, pero que disfruta de su sexualidad. También afirma que Irais le recrimina tanto su manera de ser por tener una crianza más conservadora y tradicional. Además, Ishell también mencionó que ya está cansada y harta de todos los ataques y comentarios de Irais. De igual manera, justifica que el ex-marido de Irais la abandonó por su manera de ser. Ishell no cree que esté haciendo algo mal y que el sexo se debe disfrutar por todos. Ella no ve que sea culpable de los comportamientos y los cambios que han tenido los hijos Irais.

Israel es el hermano de Irais y la pareja de Ishell. Él mencionó que solamente quiere disfrutar el estar con su pareja y todo lo que pasa a su lado. Él afirmó que con Ishell tienen varios juguetes sexuales y que en algunas ocasiones sí se llegan a olvidar en lugares distintos de la casa, pero no cree que eso sea suficiente para que Irais piense que puedan pervertir a sus hijos. Además, él tuvo una relación en la que lo abandonaron por ser supuestamente muy aburrido y que su ex-pareja ya estaba cansada de estar con Israel. Él e Ishell viven en casa de su madre, al lado de Irais y sus hijos. Además, Israel también dijo que son los hijos de Irais los que irrumpen en su cuarto para saber qué es lo que puedan encontrar. También pudimos ver una breve descripción de algunos de los juguetes que Israel e Ishell llegan a usar en su casa.

Ivonne, la madre de Irais e Israel, también tuvo una intervención en el panel del programa. Ella aseguró que Irais está muy molesta por la manera de ser de Ishell, pero que es esa la misma razón por la que Israel está muy contento al estar con ella e Ivonne está muy feliz por eso. Ella lo único que pedía es que se respetara su casa y a todos los que viven con ella. También contó que Ivonne nunca educó a sus hijos para que estuvieran peleando entre ellos. Uno de los detalles que pudo darnos fue que a ella le ha tocado tener que recoger algunos juguetes sexuales que ha encontrado en toda su casa, para que sus nietos no tengan que encontrarlos ni puedan ponerse a jugar con ellos.

Elizabeth es la ex-pareja de Israel y llegó al programa para contar cuál fue su versión de la historia de la separación y la vida después de eso. Tuvieron un gran conflicto y comentó que Israel incluso la llegó a amenazar para que no viera a sus hijos. Además, contó que en ocasiones sus hijos han llegado con recortes de revistas pornográficas de Israel.

Todas trataron de hacer entender a Israel y a Ishell de que muchas cosas deberían quedarse en la intimidad y que los demás no tienen por qué estar viendo todo lo que ellos dos hacen. Además, que sus juguetes, revistas y videos deberían estar guardados y que ningún pequeño debe verlos.

El tiempo del programa llegó a su fin en la televisión, pero el problema en cuestión aún tenía que encontrar una solución.

Arrancamos el Extra Time y los especialistas pudieron dar todos sus puntos de vista a esta problemática entre todos los participantes del panel del programa. Ishell e Israel escucharon todas las sugerencias que se les hicieron y pudieron tener más claro la manera en la que pueden afectar a los niños y cuál sería una mejor manera para que ellos hablen estos temas y puedan enfrentarlos juntos como familia.