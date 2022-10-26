La Mataviejitas: ¿Qué pasó con Juana Barraza, la mujer que sembró terror en México?

Un hecho sin presentes se suscitó a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, cuando Juana Barraza, mejor conocida como ‘La Mataviejitas’, acaparó las primeras planas en México y en el mundo.

La CDMX y el país entero se conmocionó con la historia de Barraza, quien se dedicaba a asesinar a mujeres de la tercera edad, de ahí que se le apode como ‘La Mataviejitas’.

¿Quién es ‘La Mataviejitas’? Su nombre es Juana Barraza Samperio, es originaria del municipio de Epazoyucan, estado de Hidalgo, donde nació en 1957. Su infancia no fue sencilla pues creció en una familia disfuncional. Su madre era alcohólica y a los 13 años la entregó a un hombre para que éste abusara de ella.

Posteriormente, incursionó en el mundo de la lucha libre donde brilló bajo el nombre de ‘La Dama del Silencio’, pero eso no es todo, también tenía conocimientos en enfermería y era gracias a esto como se ganaba la confianza de las mujeres de la tercera edad que después asesinaba.

‘La Mataviejitas’ perpetró diversos crímenes, siendo el último el 25 de enero de 2006, cuando estranguló a Ana María Reyes Alfaro, de 82 años, con un estetoscopio. Ese sería su último crimen ya que después fue detenida.

¿Qué ha pasado con ‘La Mataviejitas’?

Han transcurrido 16 años desde que Juana Barraza fue detenida y puesta a disposición de las autoridades. Luego de dos años investigaciones, un juez le dictó sentencia condenatoria de 759 años y 17 días en prisión, por lo que deberá cumplir una cadena perpetua, la más larga en México.

A Juana Barraza se le acusa de haber asesinado a al menos 16 mujeres de la tercera edad. Actualmente se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, donde en 2015 contrajo matrimonio con Miguel Ángel, otro reo del penal, sentenciado por el delito de homicidio doloso.

Su matrimonio fue efímero ya que al año siguiente se divorció. Su historia ha inspirado a diversas producciones de cine y televisión. Como mencionamos anteriormente, Juana Barraza alcanzó la sentencia condenatoria más larga en la historia de México, no obstante, podría alcanzar su libertad una vez que cumpla 50 años en prisión, pero para cuando eso suceda ella tendría 99 años.