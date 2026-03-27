7 diseños de uñas terracota; perfectas si amas el estilo boho, son bonitas y combinan con todo

El estilo bohemio o boho volvió en este año con toda la fuerza y se apoderó de las grandes tendencias, desde vestimenta, accesorios y colores, por lo que también influye en los diseños de uñas. Si quieres un look completamente boho, te recomendamos llevar uñas terracota, te verás hermosa y además son diseños sencillos que no te robarán mucho tiempo con la manicurista.

Te puede interesar: 7 diseños de uñas francesas para Semana Santa 2026; son originales y aesthetic

Diseños de uñas para lucir un estilo bohemio

|Crédito: Pinterest

Capuchino: Si te gustan los colores tierra, este diseño es perfecto, se trata de una base nude-café para todas las uñas y una café oscuro para hacer la técnica acuarela.

|Crédito: Pinterest

Artístico: Elige tus colores favoritos terracota para este diseño, los cuales deben ir en tus uñas como pequeñas pinceladas, dejando espacios con tu uña natural. Acompaña con un poco de foil dorado para darle un toque diferente.

|Crédito: Pinterest

Efecto café: Seguramente la combinación de colores te recordó a un café con leche. Si te gusta este diseño elige una base cremosa nude y para el efecto, lleva color negro y caramelo.

|Crédito: Pinterest

En una sola uña: ¡Otro nivel! Si buscas llevar un estilo totalmente bohemio te sugerimos este diseño de uñas con base color ladrillo. Opta por llevar solo una uña con efecto acuarela para no sobresaturar los colores.

|Crédito: Pinterest

Acuarelas: Elige varias tonalidades de café para crear una combinación perfecta de efecto acuarela. Te recomendamos llevar las uñas en corte stiletto para elevar el diseño.

|Crédito: Pinterest

Mate: Si lo tuyo es lo bohemio y amas el efecto mate, te recomendamos 100% este diseño con base en tono ladrillo y una café para crear un efecto tierra que te encantará.

|Crédito: Pinterest

Foil dorado: Para crear un diseño bohemio en tus uñas, selecciona los colores terracota perfectos (color café, ladrillo, verde), lleva la base de la uña natural, puedes complementar con un poco de foil dorado y pequeñas manchas negras.