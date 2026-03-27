6 ideas de decoración en globos de Kpop Demon Hunters; ideales para fiestas de cumpleaños y el Día del Niño 2026

Kpop Demon Hunters es el fenómeno del momento. La película rompió récord al ser la cinta más vista en su plataforma de streaming en 2025, acumulando un total de 236 millones de visualizaciones. Aunado a ello, su desempeño en la temporada de premios fue excepcional. La película de las HUNTER/X arrasó como Mejor Película Animada en varias galas, mientras que su canción “Golden” también fue altamente galardonada, por lo que no es sorpresa que los más pequeños del hogar sueñen con una fiesta temática de las Guerreras Kpop. A continuación, te compartimos 6 ideas de decoración en globos de K-Pop Demon Hunters, ideales para fiestas de cumpleaños y el Día del Niño.

Ideas de decoración en globos de K-Pop Demon Hunters

Si tienes en mente celebrar una fiesta con temática de las queridas Guerras K-Pop hay tres colores que NO pueden faltar en tu decoración: morado, rosa y azul; pues estos representan a cada una de las chicas: Rumi, Zoey y Mira. Lo más recomendable es agregar algunos toques en color plata para crear un contraste y resaltar la temática. Checa estas 6 ideas de decoración en globos de las Kpop Demon Hunters:

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¿De qué trata K-pop Demon Hunters?

La película dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans sigue la historia de tres superestrellas pop, Rumi, Zoey y Mira, quienes aprovechan sus identidades secretas para cazar demonios y mantener a salvo a sus seguidores de las amenazas que estas malévolas criaturas representan. La cinta animada cuenta con una calificación de 99% en Rotten Tomatoes, por lo que la calidad y diversión están más que aseguradas.

Annie Awards Night was 10 out of 10 💜 pic.twitter.com/K7T5goJDh2 — Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) February 22, 2026

Confirman segunda película de Kpop Demon Hunters

Gracias al impacto y buen recibimiento de Kpop Demon Hunters, la cinta contará con una segunda entrega. De momento, el proyecto se encuentra en su etapa más temprana de producción por lo que no hay muchos detalles al respecto, más que Maggie Kang y Chris Appelhans regresan como directores. Debido al gran trabajo que representa, lo más probable es que K-Pop Demon Hunters 2 tenga su estreno hasta 2029. Mientras la fecha llega, los fans podrían ser sorprendidos con una gira global de las HUNTER/X, pues la plataforma de streaming está considerando el desarrollo de un evento en vivo.