Orata es uno de los personajes más queridos de toda la televisión en nuestro país. Ella es originaria de Monterrey, y saltó a la fama en uno de los programas más importantes del norte del país.

Teniendo un talento nato para hacer reír al público, Orata siempre nos saca una sonrisa con sus ocurrencias, y con sus ingeniosas bromas.

ORata llegó a "La Pareja Ideal: El Amor a Prueba",para sacarnos más de una carcajada con sus divertidas ocurrencias.

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