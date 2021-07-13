Orata
La Pareja Ideal: El Amor a Prueba
Orata es uno de los personajes más queridos de toda la televisión en nuestro país. Ella es originaria de Monterrey, y saltó a la fama en uno de los programas más importantes del norte del país.
Teniendo un talento nato para hacer reír al público, Orata siempre nos saca una sonrisa con sus ocurrencias, y con sus ingeniosas bromas.
ORata llegó a "La Pareja Ideal: El Amor a Prueba",para sacarnos más de una carcajada con sus divertidas ocurrencias.
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