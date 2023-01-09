Famosa cantina de la CDMX es clausurada por muerte de cliente.

El restaurante 'La Polar', sin duda, es uno de los más populares de la capital mexicana, el cual está ubicado en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, en las últimas horas se ha convertido en tendencia en las redes sociales por su complicada situación jurídica.

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Y es que, presuntamente, en el lugar algunos empleados del restaurante golpearon de forma brutal a un comensal hasta quitarle la vida.

Todo marchaba como un día normal para los elementos que estaban vigilando la zona, pero fueron alertados por el Centro de Comando y Control de la presencia de un hombre tirado en la calle de Guillermo Prieto en la colonia San Rafael.

Al encontrarse afuera de las instalaciones del sitio, los elementos que llegaron al lugar solicitaron apoyo de los servicios médicos.

Lamentablemente, el hombre fue trasladado al hospital donde lo declararon muerto.

¿Qué pasó en en el restaurante-bar? De acuerdo con las declaraciones de una testigo, quien aseguró ser pareja del hombre que perdió la vida, reveló que habían consumido bebidas alcohólicas y después tuvieron problemas con el personal, quienes los desalojaron del lugar.



Actualmente, hay un hombre detenido que ya fue presentado en el Ministerio Público, quien va a determinar su situación jurídica.

El restaurante afirmó que va a cooperar con las autoridades.

Por medio de sus redes sociales, el establecimiento ha mostrado su postura, asegurando que va a cooperar con las autoridades para poder esclarecer los hechos.

Restaurante La Polar, manifiesta su preocupación sobre los hechos acontecidos el día de hoy 8 de enero del año 2023 y se compromete a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos

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Q CERRARÁN en DEFINITIVA @LaPolar_Cantina

Luego de q trabajadores de la cantina mataran a golpes a un cliente, la @FiscaliaCDMX colocó estas hojas para la investigación.@SandraCuevas_ aseguró q actuará jurídicamente para q no vuelva a abrir el lugar.@SSC_CDMX detuvo al gerente pic.twitter.com/H3gCRJzF8U — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 9, 2023

Por el momento, el restaurante se encuentra cerrado, mientras se realiza la investigación correspondiente.

Sin embargo, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó por medio de sus redes sociales que ya se puso en contacto con los familiares de la persona fallecida.

