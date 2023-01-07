VIDEO: Se registra fuerte choque de trenes en la Línea 3 del Metro de CDMX.

La mañana de este sábado inició bastante movida y por desgracia se registró un grave incidente en el Servicio de Transporte Colectivo Metro de la Línea 3. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los trenes habría presentado una falla eléctrica ocasionando un percance durante el trayecto entre las estaciones La Raza y Potrero.

Las autoridades del Metro de CDMX informaron que el servicio ha quedado suspendido de forma provisional desde la terminal Indios Verdes hasta Guerrero, mientras que de Hidalgo a Universidad continúa operando.

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“No se ofrece servicio de Indios Verdes a Guerrero de la Línea 3, personal del sistema labora en la zona por incidente. El servicio provisional se ofrece de Hidalgo a Universidad. Toma previsiones”, versa el comunicado del Metro.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, se encuentra en el punto del siniestro para coordinar los servicios de emergencia.

¿Cómo fue el incidente?

Como mencionamos anteriormente, el percance se habría dado por una falla eléctrica en uno de los trenes; sin embargo, en Twitter ya circula un video que habría sido grabado por una mujer que estaba en el Convoy al momento del accidente, por lo que los usuarios tuvieron que ser desalojados de la unidad para caminar a través del túnel.

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Así mismo, usuarios del Metro compartieron imágenes en las que se observa a pasajeros atrapados en uno de los vagones que se vieron involucrados en el percance. Testigos de los hechos narraron que viajaban en el Metro cuando se detuvo intempestivamente y posteriormente, pudieron percatarse de un corto.